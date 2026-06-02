Rangnick tentato dal Milan, ma l'Austria gli chiede di restare: "Con te fino a Euro 2028"

Il Milan è alla ricerca di un uomo forte che faccia da referente per l’area sportiva e in particolare nelle figure del patron Gerry Cardinale e dell'amministratore delegato in pectore Massimo Calvelli spinge per affidare le chiavi del club al manager tedesco, che aveva già sfiorato la panchina rossonera nel 2020. L'ipotesi di assumere il ruolo di Direttore Tecnico con ampi poteri affascina molto Rangnick, per cui si tratterebbe dell'ultima grande sfida di una carriera vissuta quasi interamente tra Germania e Austria, ma come ha detto lui stesso alla guida della nazionale sta molto bene. Nei prossimi giorni ogni dubbio verrà sciolto, sono infatti previsti nuovi contatti con l'Austria e col Milan per fare il punto della situazione.