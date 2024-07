Pronto un regalo per la nuova difesa di Fonseca: è Pavlovic del Salisburgo

MILAN

Accostato ai rossoneri già in passato, il serbo piace anche al Napoli

© Getty Images Il difensore centrale della Serbia Strahinja Pavlovic, classe 2001, è stato uno dei pochi a salvarsi nella spedizione della sua Nazionale eliminata nella fase a gironi da Euro 2024. Il Napoli ce l'ha già da tempo nel mirino ma, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, c'è un forte interesse del Milan che ha la necessità di rinforzare il settore centrale della sua difesa, uno dei punti deboli della stagione appena trascorsa tra infortuni e cali di forma di giocatori decisivi.

"In estate voglio trasferirmi in Serie A", ha detto dal ritiro della Serbia e il suo obiettivo può diventare reale dopo che, qualche anno fa, era praticamente un giocatore della Lazio, ma non ha superato le visite mediche. Il Milan vuole approfittare del canale privilegiato con il Salisburgo grazie all'affare Okafor dell'estate scorsa, e si sarebbe già fatto avanti con il club austriaco per valutare la possibilità di concretizzare il trasferimento.

Il cartellino di Pavlovic costa circa 20-25 milioni ma offre garanzie di una rivendita a prezzo maggiore per l'età ancora giovane del difensore serbo che, oltretutto, assicura anche la possibilità di essere impiegato sull'esterno per la sua riconosciuta duttilità tattica.