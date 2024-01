Milan, Moncada: "Abbiamo bisogno di difensori, cerchiamo opportunità sul mercato"

Geoffrey Monacada, capo scouting del Milan, ha parlato in esclusiva prima del match di Coppa Italia ai microfoni Mediaset: focus ovviamente sul mercato. Si parte dal ritorno di Matteo Gabbia (atterrato in serata in Italia): "Avevamo bisogno di un buon difensore, per noi è molto importante. É un giocatore solido, un serio lavoratore. Da domani sarà con noi". Moncada poi ha parlato del resto del lavoro da effettuare entro fine gennaio: "Abbiamo bisogno di difensori visti gli infortuni ma dobbiamo valutare tutte le opportunità. Non posso fare nomi, dobbiamo lavorare in segreto, valutare ogni situazione e capire chi possiamo prendere".