Milan, blitz a sorpresa per Terracciano: si tratta con il Verona

MANOVRE ROSSONERE

Rossoneri vicini alla chiusura per l'esterno difensivo: è valutato tra i 5 e i 6 milioni

© Getty Images E' Filippo Terracciano, classe 2003, l'obiettivo a sorpresa del Milan per rinforzare il reparto difensivo a gennaio. L'esterno dell'Hellas Verona, in grado di giocare sia a destra che a sinistra, è finito, come anticipato da Sportitalia, nel mirino dei rossoneri che hanno deciso di rinviare a giugno l'affare Miranda ma avevano comunque bisogno di trovare un vice-Theo. L'occasione è arrivata da Verona, dove i problemi del presidente Maurizio Setti stanno portando a una mini-rivoluzione, con parecchi giocatori sul mercato a partire da Hien, già finito all'Atalanta, per arrivare ai vari Hongla, Doig e Ngonge, messi in vendita dai gialloblù.

Terracciano è considerato un profilo interessante da Moncada e Furlani per la giovane età (compie 21 anni il prossimo 8 febbraio), per la duttilità tattica (sa giocare da esterno basso a destra e sinistra, alto a destra e, più raramente, centrale difensivo) e per il costo ritenuto abbordabile, con la richiesta del Verona che parte da 5-6 milioni e che il Milan punta ad abbassare a 3-4. La trattativa è avviata e l'affare potrebbe anche andare in porto in pochi giorni.

Terracciano ha il contratto in scadenza nel giugno del 2026 ed è, in questa stagione, il giocatore più giovane ad aver giocato tutte le partite con il maggior numero di minuti. Non è un giocatore di primo piano, ma sicuramente un calciatore interessante che giustifica il piccolo investimento. E, dopo Gabbia, in arrivo questa sera a Milano, potrebbe essere il secondo rinforzo di gennaio per Stefano Pioli.

Attenzione intanto a Dia. Secondo il Mattino il Milan avrebbe preso informazioni dal nuovo ds della Salernitana, Walter Sabatini. I rossoneri lo avrebbero avvisato dell'intenzione di investire circa 15 milioni (ma non i 21 della clausola) e attendono un segnale dalla Campania. Dia, che si è fatto male proprio contro i rossoneri (problema muscolare, ndr) e starà fuori per circa un mese, salterà per questo motivo la Coppa d'Africa.

