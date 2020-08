Tonali, sì a Maldini: il Milan vuole chiudere entro 48 ore

L'ACCELERATA

Prima il sorpasso sull'Inter e ora il Milan ha fretta di chiudere per Sandro Tonali. Tutto pronto per l'affondo decisivo dopo il via libera dal fondo Elliott all'operazione per portare alla corte di Pioli il talento del Brescia classe 2000: si conta di chiudere entro 48 ore. Il giocatore, dopo aver aspettato l'Inter, con cui il suo agente Beppe Bozzo aveva già trovato l'intesa, ha parlato con il dt Paolo Maldini convincendosi ancora di più del progetto rossonero e accordandosi per un ingaggio di 2,2 milioni più bonus. Pronti per Cellino 10 milioni di euro per il prestito oneroso e altri 28 (25 più tre di bonus) per il riscatto.

Ora dunque non resta che aspettare l'ultima parola del presidente del Brescia. "Io non ho fretta, Tonali sì", ha detto il numero uno delle Rondinelle mandando un chiaro messaggio all'Inter, che aveva in mano il giocatore ma che ha aspettato a chiudere la trattativa. Troppo, a tal punto da consentire al Milan di entrare in gioco e arrivare a mettere le mani su un elemento di grande prospettiva. Tonali era ansioso di sapere il suo futuro, la dirigenza rossonera è stata veloce a dargli la risposta. E ora può vestire per quei colori per cui tifava da bambino.