Milan, visite mediche terminate per Hutchinson: ora firma e poi l'ufficialità
Il trequartista inglese arriva dal Nottingham Forest e già in giornata dovrebbe essere ufficialmente un calciatore rossonero. Per lui maglia numero 20
Il Milan abbraccia Omari Hutchinson. Dopo l'arrivo a Linate con volo dall’Inghilterra nella serata di domenica, questa mattina il trequartista inglese ha svolto le visite mediche con il club, seguite dal trasferimento a Casa Milan dove il 23enne firmerà il contratto che lo legherà ai rossoneri.
Di fatto, Hutchinson è il sostituto di Rafa Leao, volato in Turchia al Galatasaray negli scorsi giorni. L'affare tra i club si è chiuso in prestito oneroso (4 milioni) con diritto di riscatto che può diventare obbligo a determinate condizioni. Dovrebbe scegliere la maglia numero 20.
La trattativa
L'accelerata è arrivata nella serata di sabato, dopo il summit di mercato andato in scena nel pomeriggio a Casa Milan alla presenza di Jerry Cardinale. I rossoneri non hanno mai considerato di acquistare Hutchinson a titolo definitivo: la trattativa si è sbloccata contestualmente all'apertura degli inglesi al prestito.