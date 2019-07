Milan, Leao fa le visite mediche

IL COLPO

Salutato Patrick Cutrone, in casa Milan è il momento di Rafael Leao. L'attaccante portoghese si trova alla clinica La Madonnina per svolgere le visite mediche. Al termine dei test il 20enne metterà la sua firma sul contratto che lo legherà ai rossoneri per i prossimi 5 anni: l'ufficialità dell'affare arriverà pertanto in giornata. Il club di via Aldo Rossi per la punta proveniente dal Lille ha speso circa 30 milioni. Un investimento significativo a testimonianza della fiducia riposta nella giovane punta. Sempre nella giornata odierna, nel primo pomeriggio, dovrebbe sbarcare nel capoluogo lombardo l'altro acquisto degli ultimi giorni, Leo Duarte. Milan, visite mediche per Leao

Per il difensore brasiliano, che contenderà a Musacchio il ruolo di titolare accanto a Romagnoli, il Milan verserà 11 milioni (10 più uno di bonus) al Flamengo. Leao e Duarte vanno ad aggiungersi a Krunic, Bennacer e Theo Hernandez (infortunatosi nella sfida con il Bayern): cinque nuovi elementi per Giampaolo, chiamato ora a favorire nel migliore dei modi il loro inserimento. Il tecnico potrebbe poi contare anche su Angel Correa: Boban e Maldini non hanno abbandonato la pista anche se non sarà semplice convincere l'Atletico ad abbassare le pretese (i colchoneros chiedono sempre 50 milioni a fronte di un'offerta da 40).