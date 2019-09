Milan, è fatta per Ante Rebic: all'Eintracht Andrè Silva

Ante Rebic al Milan: ci siamo, o quasi. La conferma arriva anche dalla Germania, con le dichiarazione dei Fredi Bobic, il direttore sportivo dell'Eintracht Francoforte che poco prima del fiscio d'inizio del match di Bundes contro il Fortuna Dusseldorf è intervenuto in merito alla trattativa: "Posso confermare che siamo in trattativa con un club di cui non farò il nome. Per questo, il giocatore su sua richiesta non è sceso i campo. Avremo anche un giocatore in cambio, se tutto funzionerà alla fine non sarà un brutto affare per noi". La trattativa (prestito con riscatto) è stata imbastita su una base di accordo fissata a 25 mln, ma come annunciato del dirigente tedesco si tratterà in realtà di uno scambio di prestiti visto che il Milan ha convinto André Silva a vestire la maglia dell'Eintracht. A questo punto si attende solo l'arrivo in Italia dell'attaccante croato per le visite mediche di rito e la firma sul contratto.