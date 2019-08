Milan, ufficiale Bennacer: contratto di 5 anni

Ismael Bennacer è un giocatore del Milan. Il club rossonero ha annunciato l'acquisto del 21enne algerino proveniente dall'Empoli: per lui contratto di 5 anni (dovrebbe guadagnare 1,5 milioni a stagione). Il Diavolo per il centrocampista ha sborsato complessivamente 16 milioni più 2 di bonus. Giampaolo ha così a disposizione un playmaker che si è messo in luce nello scorso campionato in Toscana mentre recentemente è stato decisivo della cavalcata trionfale dell'Algeria in Coppa d'Africa tanto da vincere il premio di migliore calciatore della manifestazione. Bennacer aveva svolto le visite mediche con il Diavolo lo scorso 22 luglio ma qualche intoppo burocratico ha ritardato l'ufficializzazione. Il mediano attualmente è in vacanza e raggiungerà i compagni il prossimo 10 agosto.