Milan, accelerata per De Cuyper: può essere l'erede di Theo Hernandez

Dopo una stagione finora molto al di sotto delle sue potenzialità, dopo il cooling break di Roma e il sanguinoso cartellino rosso rimediato contro il Feyenoord, l'avventura di Theo Hernandez con la maglia del Milan è ormai ai titoli di coda e il club rossonero sonda il mercato alla ricerca dell'erede del terzino francese. Nel mirino dei dirigenti rossoneri c'è, da tempo, Maxim De Cuyper, terzino classe 2000 del Bruges e della nazionale belga che il Diavolo ha avuto la possibilità di osservare da vicino in Champions lo scorso ottobre e per cui secondo quanto riporta Tuttosport nelle ultime settimane avrebbe accelerato con l'obiettivo di bruciare la concorrenza di West Ham, Juventus e soprattutto Arsenal visto che Tierney tornerà al Celtic e Zinchenko non fa più parte dei piani del club londinese.