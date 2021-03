Milan, Tomori: "Sono felice ma non penso al futuro: non decido solo io"

PAROLA ALLA DIFESA

Il difensore in prestito dal Chelsea: "Possiamo fare qualcosa di speciale. Cerco sempre di impressionare Maldini"

Fikayo Tomori ci ha messo poco a prendersi il Milan. Sicuramente nel presente, sul futuro (è in prestito dal Chelsea con diritto di riscatto fissato 28 milioni) il difensore inglese si sbilancia meno: "Qui sono felice, mi diverto. Ma non voglio pensare al futuro anche perché non decido solo io". Si torna quindi al presente: "La distanza dall'Inter è grande ma sappiamo che possiamo fare qualcosa di speciale, non vedo perché non dovremmo credere fino alla fine allo scudetto". Getty Images

Tomori alla Gazzetta dello Sport racconta di trovarsi benissimo a Milano anche se "logicamente mi mancano genitori e amici, che sono in Inghilterra". Idee chiare sui modelli da seguire: "Terry, Ramos, Van Dijk e Cannavaro. Il prima possibile voglio diventare fra i migliori al mondo nel mio ruolo".

In tal senso a Milanello c'è una grande fonte di ispirazione: "Avere Maldini come capo dell'area tecnica è come per un attaccante avere Messi come ds. Quello che vuoi fare è impressionarlo tutti i giorni".

Infine una curiosità sul percorso di vita personale, a breve Tomori prenderà la laurea in Business Management: "Una cosa che mi piace, ho pensato di utilizzare al meglio il lockdown per accelerare gli studi".