Milan: Todibo tentenna, idea Kjaer per sei mesi

CAMBIO DI ROTTA

Jean-Clair Todibo tentenna e il Milan, dopo l'infortunio di Duarte, non può più aspettare. Ecco perché il club rossonero ha deciso di percorrere un'altra strada, quella che porta a Simon Kjaer. Il danese dell'Atalanta in prestito dal Siviglia, classe 1989, sarebbe una soluzione a tempo (sei mesi) per mister Pioli. Sul giocatore c'è anche la Sampdoria, ma il Milan può giocarsi la carta Caldara: con il ritorno di quest'ultimo a Bergamo si potrebbe mettere in atto lo scambio. Con il benestare del club spagnolo.

Todibo ha dieci anni in meno ma continua a prendere tempo e le richieste non gli mancano (da Premier League e Bundesliga). Dal canto suo il Barcellona apre a un prestito di soli sei mesi, formula che al Milan non interessa. "Stiamo valutando varie possibilità, non c'è solo lui - ha detto qualche giorno fa il ds rossonero Massara - Sicuramente è un giocatore interessante, verificheremo se ci sono le condizioni giuste e nel caso cercheremo altre opportunità". E l'opportunità che è spuntata nelle ultime ore si chiama Kjaer, cui l'esperienza non manca e che ovviamente gradirebbe giocare di più prima di tornare alla base in Spagna.