Milan, Todibo temporeggia e vola in Arabia con il Barcellona

MANOVRE ROSSONERE

Jean-Clair Todibo si allontana dal Milan. Il difensore francese del Barcellona non sarebbe ancora convinto della destinazione e avrebbe spinto per l'inserimento di un controriscatto nell'affare. Intanto il Barça lo ha convocato per la Supercoppa di Spagna, che si gioca in Arabia Saudita dall'8 al 12 gennaio. Un ulteriore segnale che allontana il giovanissimo talento dalla causa milanista, che sta valutando anche altri profili.

Todibo, forte di altre richieste da Premier League e Bundesliga, prende tempo, il Barcellona pare non avere fretta, ma il Milan non vuole farsi trovare impreparato e, come spiegato dal ds Massara prima della sfida con la Samp, sta monitorando nuovi profili per sostituire l'infortunato Duarte. "Stiamo valutando varie possibilità, non c'è solo lui - ha spiegato il dirigente rossonero a Sky - Stiamo studiando vari profili, il mercato è lungo. Sicuramente è un giocatore interessante, verificheremo se ci sono le condizioni giuste e nel caso cercheremo altre opportunità. Se guardiamo anche altri ruoli? No, per ora ci concentriamo solo su un difensore, che è quello che ci serve. Demiral (Juventus), Cistana (Brescia) e Rojo (Manchester United) sono le possibili alternative a Todibo, che ha ancora un paio di giorni per decidere se accettare o meno la destinazione rossonera.