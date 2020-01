Milan, Todibo ha detto sì: si tratta sulla formula con il Barça

GENNAIO BOLLENTE

"Oui". Jean-Clair Todibo probabilmente l'ha detto in francese, perché Frederic Massara il francese lo parla molto bene ed è per questo motivo che il Milan ha mandato lui a Barcellona per convincere il giovane difensore a sposare il progetto rossonero. Massara ha incontrato Todibo e il suo agente a cena in Spagna e questa mattina è tornato a Milano con la disponibilità del giocatore al trasferimento. Ora Milan e Barcellona lavorano per trovare la formula giusta. Milan-Rhodense, Ibra gioca e segna: gli highlights

Che con ogni probabilità sarà quella del prestito con riscatto e controriscatto (recompra per dirlo alla spagnola). Una scelta che accontenterebbe tutte le parti in gioco: il Milan può comprarlo se farà bene nei sei mesi in Italia, il Barcellona mantiene una via preferenziale per ricomprarlo in futuro e il difensore tiene una porta aperta sulla sua avventura in blaugrana.

I contatti in queste ore sono continui, l'affare è ben impostato: entro pochi giorni in casa Milan si attendono una risposta definitiva.

