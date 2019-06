Milan, Theo Hernandez sempre più vicino. Tempi lunghi per Donnarumma al Psg?

28/06/2019

Secondo colpo di mercato in vista per il Milan . I rossoneri, che hanno già prelevato Krunic dall'Empoli, sono infatti vicinissimi a Theo Hernandez , terzino sinistro di proprietà del Real Madrid (nell'ultima stagione ha giocato in prestito alla Real Sociedad). Secondo la Gazzetta dello Sport l'incontro andato in scena nella capitale spagnola tra la dirigenza del club di via Aldo Rossi (Maldini e Boban) e quella dei blancos è servito per gettare le basi dell'affare. Il Diavolo sarebbe disposto ad acquisire a titolo definitivo il 21enne pagando 20 milioni anche se non è esclusa a priori una formula diversa, ovvero un prestito con obbligo di riscatto alla medesima cifra.

I contatti tra le parti sono continui e Theo Hernandez avrebbe già sposato il progetto milanista - determinante il faccia a faccia con Maldini a Ibiza - tanto da essere pronto a tagliarsi lo stipendio del 20%.



L'arrivo del laterale implicherebbe inevitabilmente - per la situazione finanziaria del club in ottica Fair Play Finanziario - almeno una cessione illustre. Come è noto il Psg si è rifatto sotto per Donnarumma ma la prima offerta è stata ritenuta bassa dal Milan. Il nodo,ve lo abbiamo raccontato ieri, riguarda la valutazione del portiere: 20 milioni per i transalpini, almeno 60 per i rossoneri. Dando per scontato l'inserimento di Areola (il suo agente è lo stesso di Gigio, ovvero Mino Raiola) nell'operazione, va limata questa (ampia) distanza prima di accelerare. Il rischio è che i tempi si allunghino e l'eventuale via libera non arrivi entro il 30 giugno (quando verrà chiuso il bilancio).