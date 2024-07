Morata, conto alla rovescia: il Milan lo aspetta martedì

MANOVRE ROSSONERE

Lo spagnolo proverà a prendersi l'Europeo prima di volare a Milano: a inizio settimana dovrebbe già essere l'ora delle visite mediche. Nel frattempo i rossoneri incassano il sì di Pavlovic

Il giorno buono potrebbe già essere martedì, il che significa che per mettere in cassaforte la prima firma di questo mercato il Milan dovrà aspettare ancora una manciata di giorni e nulla più. Per Alvaro Morata è solo una questione di tempo e di, mettiamola così, impegni inderogabili. La finale dell'Europeo con la sua Spagna domenica, lo spazio riservato all'eventuale festa dei campioni, Inghilterra permettendo, e, subito dopo, il viaggio in direzione Milano per visite mediche e firme. Martedì, appunto, forse mercoledì. Comunque presto, perché la certezza è che l'affare si farà. L'accordo tra le parti è stato trovato - contratto fino al 2028 a 4,5 l'anno -, la clausola da 13 milioni da versare all'Atletico Madrid è solo una formalità. E il centravanti, atteso attesissimo, sarà il primo timbro del Furlani bis, con benedizione di Ibrahimovic annessa.

Poi si proverà a spingere sull'acceleratore per tutto il resto. Il solito Ibra ha annunciato via social l'arrivo della tempesta e per tempesta, va da sé, ci si è immaginati l'intenso lavoro sul mercato. Dopo Morata sarà la volta di Fofana - distanza ancora ampia tra domanda da 25 milioni e offerta fin qui da 13 -, poi quella di Pavlovic, che ha già dato l'ok al trasferimento ai rossoneri e che ha già un'intesa di base per il contratto. C'è ora da lavorare sull'accordo economico col Salisburgo, che detiene il cartellino del difensore serbo, attualmente valutato attorno ai 25 milioni di euro.

Il tutto attendendo magari qualche uscita (Bennacer?) che permetta di affondare il colpo anche per i ritocchi necessari. L'esterno destro di difesa (Emerson Royal) e il centravanti di scorta, per il quale salgono le quotazioni di Abraham mentre spuntano, un giorno sì e l'altro pure, nomi alternativi e tutti papabili. Fullkrug, per dire, l'ultimo in ordine di tempo.

Specie per infoltire l'attacco la parola d'ordine è però niente fretta. Si farà, o si proverà a farlo, ma le condizioni dovranno essere buone. Per Abraham, ad esempio, potrebbe essere utile l'inserimento di una contropartita tecnica perché i 17 milioni che la Roma chiede per non mettere a bilancio una minusvalenza sono oltre il margine di spesa milanista. Ci sarebbe anche l'opzione prestito, ma se ne parlerà con più calma.

Il popolo rossonero si godrà intanto la finale di Morata con la Spagna in attesa di abbracciarlo. E' solo una questione di ore. Dopo tanto aspettare, il giorno buono sta per arrivare.

