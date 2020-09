Milan, Thauvin si propone. In difesa Nacho sfida Tomiyasu

Florian Thauvin vuole il Milan. L'attaccante esterno si è infatti proposto ai rossoneri, come riporta Milannews, tramite i suoi agenti in un incontro a Casa Milan. Il francese del Marsiglia, inseguito anche dall'Atalanta, è in scadenza il prossimo anno e piace a Maldini e Massara che hanno preso tempo per capire la fattibilità dell'operazione: il club transalpino chiede 15 milioni di euro. Per i rossoneri è un ruolo abbastanza coperto, ma in caso di qualificazione all'Europa League potrebbe essere la ciliegina sulla torta per Pioli. In caso contrario discorso rimandato di un anno con la possibilità di prenderlo a parametro zero.