Milan, Taremi è più vicino: il Porto ha aperto all'addio, ore calde

MANOVRE ROSSONERE

Contatti costanti tra i due club per trovare la quadra totale dell'affare: la punta ha già detto sì ai rossoneri

Il Milan e Mehdi Taremi sono più vicini. Il pressing rossonero delle ultime ore ha portato i frutti sperati: la nuova offerta presentata ieri dal duo Furlani-Moncada ha fatto breccia tra i vertici del Porto, che ora stanno valutando seriamente di cedere la punta 31enne dalle origini iraniane. Decisiva la proposta da circa 20 milioni di euro, bonus compresi: nel corso della mattinata ci saranno nuovi contatti tra le parti, e la speranza è che arrivi l'ok definitivo dei portoghesi. La fiducia della dirigenza rossonera è in deciso aumento. Intanto il Milan, che ha una certa fretta (la pratica riguardante il tesseramento di un calciatore extra-comunitario non è delle più snelle), ha già incassato il sì della punta, pronta ad iniziare la nuova avventura italiana.

Taremi, ancora a a secco nel campionato portoghese dopo le prime tre giornate di campionato, è un punto fisso del tecnico Sérgio Conceição, che però si è dovuto arrendere davanti alla volontà della punta, decisa a salire sul treno più importante delle propria carriera. Tra il calciatore ex Persepolis e i rossoneri c'è già una intesa su ingaggio e contratto, manca quella definitiva tra i due club: i contatti in questi ore sono costanti per trovare la quadra totale. Furlani, che ha giocato tanto sull'imminente contratto in scadenza della punta (giugno 2024), spera di avere il sì in giornata: poi si procederebbe con l'iter burocratico, non dei più semplici per altro visto che Taremi non ha il passaporto europeo. Così facendo l'attaccante andrebbe ad occupare l'ultimo slot extra-comunitario rimasto ai meneghini.