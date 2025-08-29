Logo SportMediaset
MANOVRE ROSSONERE

Milan, Tare a ruota libera: "Valutiamo scambio Gimenez-Dovbyk, al lavoro per Akanji e Musah..."

Il ds rossonero: "Con la Roma solo in caso di uno scambio, altrimenti si resta così. Lo statunitense? Abbiamo un accordo con l'Atalanta, vediamo dopo la partita"

29 Ago 2025 - 20:43
© Getty Images

© Getty Images

Igli Tare a ruota libera sul mercato in attesa della gara del Milan contro il Lecce. Il ds rossonero non ha nascosti i piani del Diavolo e ha spiegato: "Gimenez-Dovbyk? Numericamente come siamo adesso l'attacco è completo. Però stiamo valutando anche un'alternativa di uno scambio con la Roma: se sarà fattibile lo sapremo dopo la partita. Tenerli insieme? Non sarà possibile, giocando una partita a settimana dobbiamo avere una rosa giusta: solo nel caso di uno scambio, altrimenti rimarremo così come siamo".

Intanto oggi è stato il giorno di Nkunku: "La cosa più difficile come sempre è fare la scelta giusta. È sempre stato nei nostri radar e abbiamo provato a completare il reparto in avanti soprattutto dopo l'infortunio di Rafa Leao si è vista una mancanza per quanto riguarda la velocità: per questo abbiamo preso in considerazione di fare questa operazione. Fino a 3-4 giorni fa non era possibile perché i costi erano completamente diversi, poi abbiamo approfittato della situazione che ha avuto con il Chelsea e siamo stati bravi a concludere".

Non solo l'attacco però, perché da aggiustare c'è anche la difesa: "Arrivata una risposta da Akanji? Ancora no ma questo cambio di modulo negli ultimi giorni ci ha messo un po' in difficoltà: dobbiamo essere bravi nelle ultime 72 ore di portare un giocatore di esperienza: Akanji ce l'ha e ha anche la qualità per giocare nel Milan. Quali sono i problemi in difesa? Abbiamo analizzato bene la fase difensiva anche con Max tre mesi fa e adesso, vedendo i due gol subiti con la Cremonese: siamo tornati allo scorso anno dove i gol presi erano frutto di disattenzioni e marcature. Perciò abbiamo deciso di fare questo cambio di modulo per dare più sicurezza e garanzia alla squadra".

Fino a che punto è rimasto spiazzato dall'esordio?
"Spiazzato? Traumatizzato. Tutto un risultato del genere. È stata una settimana da incubo: dobbiamo vincere perché vincere ci dà tranquillità e sicurezza. Dobbiamo essere bravi perché i tifosi del Milan meritano una squadra competitiva. La società ci ha messo in condizione di completare la rosa: dobbiamo essere bravi e umili. Stasera dobbiamo vincere a tutti i costi"

Musah resta?
"Lo valutiamo dopo la partita. Abbiamo un accordo con l'Atalanta ma l'infortunio di Jashari ha complicato la situazione: la decisione verrà presa domani"

