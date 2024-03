Milan, tante big su Camarda: da domenica può firmare

MERCATO

City, Arsenal e Tottenham hanno già mandato osservatori a vedere l'attaccante rossonero, ci pensa anche l'Inter

Dopo aver segnato oltre 500 gol nel settore giovanile con la maglia del Milan, Francesco Camarda potrebbe lasciare i rossoneri. Dalla prossima domenica infatti il giovane attaccante del Diavolo, compiuti i 16 anni, potrà sottoscrivere il suo primo contratto da professionista e siccome l'accordo col Milan non c'è ancora nonostante in via Aldo Rossi si siano mossi da tempo per blindarlo, non è da escludere il rischio beffa per il club rossonero.

Come spiega Il Corriere dello Sport, l'attaccante classe 2008 è finito infatti nel mirino di molte big europee tra cui anche Manchester City, Arsenal e Tottenham, che non soltanto hanno preso informazioni, ma hanno anche mandato osservatori a vederlo e hanno la capacità economica per soffiarlo al Milan.

Non solo le big di Premier però, perché secondo il quotidiano sulle orme del ragazzo che ha fatto il suo esordio in A quest'anno nella sfida vinta 1-0 contro la Fiorentina ci sarebbe anche l'Inter di Simone Inzaghi.

Il Diavolo dal canto suo ha già pronto un contratto triennale per Camarda, che a casa Milan vorrebbero potesse portare avanti il suo percorso di crescita sempre in rossonero. L'attaccante si allena sempre più con la prima squadra e il club ci punta forte per il futuro, ma potrà formare un contratto triennale (limite massimo per un giocatore di 16 anni) soltanto a partire dal prossimo luglio e non a marzo. Se dovesse firmare subito, potrebbe sottoscrivere al massimo un contratto fino al 30 giugno 2026.

