Milan, stretta per Leao: incontro la prossima settimana con una nuova offerta

MILAN

Cinque milioni sul piatto e il contributo al pagamento della metà del debito del giocatore con lo Sporting Lisbona

© Getty Images "Il rinnovo di Leao? Vorremmo farlo prima del Mondiale", ha detto Paolo Maldini prima della sfida di martedì sera in Champions contro il Chelsea a San Siro. E il Milan si è già mosso per raggiungere l'obiettivo nei tempi prefissati. All'inizio della prossima settimana, martedì o massimo mercoledì, i dirigenti rossoneri incontreranno l’avvocato che da inizio anno rappresenta l’attaccante portoghese, con una nuova offerta sul piatto, come riferisce la Gazzetta dello Sport: quinquennale da cinque milioni di euro a stagione (4,5 milioni la proposta precedente, 7 la richiesta), e l'aiuto nel pagamento della metà del debito del giocatore con lo Sporting Lisbona.

Sono diciannove milioni di euro totali (interessi compresi) da versare nelle casse del club portoghese per la rescissione unilaterale avvenuta nel 2018: il resto spetta al Lille, che si è visto respingere dal Tas il ricorso per far pagare tutta la cifra al giocatore. L'attuale contratto di Leao scade a giugno 2024. "Sento di essere una risorsa preziosa per il club e per la squadra", ha dichiarato recentemente Leao. "Leao dice di voler restare al Milan", le parole di Maldini. C'è da colmare la distanza tra l'offerta e una richiesta considerata troppo alta per la politica sugli ingaggi attuata dal club rossonero. Ora il Milan vuole stringere per non correre rischi. Chelsea e Psg sono alla finestra pronte ad approfittarne.