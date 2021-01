Milan, Simakan fa il conto alla rovescia con le treccine rossonere

Mohamed Simakan sembra davvero molto vicino al Milan, tanto che il difensore dello Strasburgo sembra fare le prime prove di look. Il classe 2000 ha pubblicato su Instagram una storia in cui torna a mostrarsi con le treccine rossonere, le stesse che aveva avuto in estate (probabilmente il frame è preso proprio da una foto estiva) e la dicitura "loading...". Insomma, Simakan sembra stia facendo il conto alla rovescia...