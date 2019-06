Milan, si stringe per Ceballos: prestito biennale e recompra al Real Madrid

30/06/2019

L'esclusione dall' Europa League della prossima stagione ha dato nuova linfa al calciomercato del Milan , che mentre pensa alle cessioni di Donnarumma , Biglia e (forse) Kessie lavora molto anche sugli acquisti: Theo Hernandez è ormai a un passo , Dani Olmo ha aperto ai rossoneri e anche Dani Ceballos sembra molto vicino. Il giovane centrocampista spagnolo del Real ha confessato di voler lasciare Madrid per giocare da titolare e ora Milan e blancos studiano la formula migliore per trovare l'accordo.

Il club rossonero offre un prestito biennale oneroso (tra 5 e 8 milioni) con diritto di riscatto fissato ad una cifra tra i 32 e i 35, il Real vuole inserire nell'accordo anche il diritto di recompra (ad una cifra superiore ai 40 milioni), come fatto a suo tempo con la cessione di Morata alla Juventus.

Le parti sembrano vicine, tanto che la trattativa potrebbe chiudersi in pochi giorni: questa sera a Udine Ceballos, classe 1996, scenderà in campo con la Spagna U21 per la finale dell'Europeo contro la Germania, dopodiché sarà libero di accordarsi e firmare con i rossoneri.