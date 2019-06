Calciomercato Milan, preso Theo Hernandez: 20 milioni al Real Madrid, visite mediche lunedì

28/06/2019

Theo Hernandez sarà un giocatore del Milan. L'esterno sinistro francese classe 1997 arriverà molto probabilmente lunedì in Italia per le visite mediche e la firma sul contratto che lo legherà ai rossoneri per i prossimi 5 anni. Sarà il secondo colpo dell'estate rossonera dopo quello di Krunic, il primo dopo l'accordo con l'Uefa che ha portato all' esclusione del club dall'Europa League .

Hernandez arriverà dal Real Madrid per 20 milioni di euro complessivi, con la seguente formula: 2 milioni per il prestito oneroso, 18 per l'obbligo di riscatto. I blancos lo hanno acquistato dall'Atletico nel 2017, ma dopo una sola stagione lo hanno ceduto in prestito alla Real Sociedad dove il giovane laterale ha conquistato un posto da titolare in pianta stabile.



Decisivo per il lieto fine dell'operazione è stato l'incontro della settimana scorsa tra Paolo Maldini e lo stesso Hernandez a Ibiza: il giocatore ha accettato di ridursi l'ingaggio e guadagnerà circa 2 milioni a stagione.