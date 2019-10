Milan, si decide su Giampaolo: assalto a Spalletti

MERCATO

Il primo giorno è alle spalle ma lo scorrere del tempo, al contrario di altre situazioni di questo tipo, non è un alleato per Marco Giampaolo. Il Milan riflette ancora sulla posizione del suo tecnico e la sosta per le nazionali lascia alla società tutta la calma del caso per sciogliere il nodo della panchina rossonera. Calma ma non immobilismo, anche perché proprio oggi sembra la giornata buona per il ribaltone tecnico, partito l'assalto a Luciano Spalletti. Rivoluzione Milan, caccia a Spalletti

Il tecnico toscano è il profilo preferito da Boban e Maldini, che vogliono una figura di spessore, è arrivato anche il via libera di Elliott per un top manager. Spalletti sta trattando la risoluzione del contratto in essere con l'Inter fino al 2021: trattandosi di una cifra importante, circa 4,5 milioni di euro netti l'anno, il discorso con i nerazzurri potrebbe non chiudersi prima di mercoledì, quando riprenderanno a Milanello gli allenamenti. Ma, rispetto alle chiusure dei giorni scorsi, si segnala comunque una forte apertura di Spalletti all'ipotesi Milan.

Garcia rimane l'alternativa proposta dal ds Massara, che lo aveva conosciuto ai tempi della Roma. Il francese, già avvicinato dal Monaco, è tentato dalla chance Milan ed è libero da impegni visto che lo scorso maggio aveva rescisso contestualmente il contratto con il Marsiglia in scadenza 2021. Non trovano conferme le voci di un Gattuso-bis, nessun contatto con Ringhio che oltretutto potrebbe scegliere di restare fermo un anno per ripartire nella prossima stagione.