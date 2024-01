Milan, senti il presidente del Brest: "Brassier può partire, ma..."

MERCATO

Il numero uno del club francese avvisa i rossoneri: "Servono offerte convincenti"

Contro la Roma Matteo Gabbia ha giocato un'ottima partita annullando Lukaku e Simon Kjaer ha fornito anche l'assist per il raddoppio, ma l'emergenza difesa in casa Milan continua e continuerà a lungo e di conseguenza anche la caccia a un difensore centrale nel mercato di gennaio. Tra i nomi che sono circolati con più insistenza negli ultimi giorni c'è quello di Lilian Brassier, classe 1999 di proprietà del Brest fino al giugno del 2025, e del futuro del francese ha parlato il presidente del club: "Vedremo se ci saranno opportunità di cessione in questa finestra di mercato di gennaio - ha detto Denis Le Saint a Prime Video - Ma serve un’offerta convincente, anche perché Lilian ha lavorato bene con noi in questi anni ed è cresciuto, è un piacere sapere che è seguito da club importanti".

"Potrebbe esserci subito un nuovo progetto per lui - ha aggiunto - La porta per la sua partenza è aperta. Ci sono possibilità che parta e possibilità che resti con noi, non ne faccio troppo un problema. Se non ci saranno offerte giuste siamo pronti a tenerlo fino alla fine del suo contratto".

Milan avvisato dunque, per Brassier i francesi chiedono una cifra tra i 10 e i 13 milioni di euro e vorrebbero definire la trattativa a titolo definitivo. Il club rossonero riflette sull'operazione e intanto continua a sondare anche la pista Alessandro Buongiorno, capitano del Torino per cui ci vorrebbe un investimento ancora più pesante. Per cercare di abbassare le pretese dei granata il Milan ha inserito nei discorsi anche il nome di Lorenzo Colombo, ora in prestito al Monza., ma per ora la risposta di Cairo sarebbe stata negativa.

