Milan, senti il Monaco: "Fofana parte alle nostre condizioni, se resta può rinnovare"

PARLA IL DS

Il ds del Monaco: "Abbiamo un accordo per la cessione, potrebbe andar via anche la prossima stagione"

© Getty Images Lui ha scelto il Milan da tempo, tanto da rispedire al mittente una ricca offerta del West Ham. Ma se i rossoneri pensavano di giocare sul fattore tempo per Youssuf Fofana potrebbero essersi sbagliati. Dopo le parole Thiago Scuro, ds dei francesi, infatti, Moncada potrebbe essere costretto a cambiare strategia. "Può andare via anche l'anno prossimo - ha tuonato il dirigente in merito al futuro del centrocampista francese in scadenza nel 2025 -. Il fatto che resti qui con noi questa estate è una possibilità".

Verità o strategia? Lo vedremo, intanto il Monaco ci ha tenuto a mettere le cose in chiaro: "Abbiamo una relazione molto buona con lui - ha aggiunto il dirigente - non vedo alcun conflitto. Ma il mio lavoro consiste nel proteggere il club, a prescindere dalle conseguenze. Bisogna fare quel che conviene al giocatore ma anche alla società. C'è un accordo per la cessione, al momento è una questione di negoziazione: bisogna rispettare le nostre condizioni. Se alla fine il giocatore dovesse restare - conclude - allora il passo successivo sarebbe di proporgli un prolungamento del contratto". Il Monaco continua a chiedere 35 milioni di euro al Milan, che fino ad ora non si è spinto oltre quota 17 mln: la distanza tra le parti è notevole.