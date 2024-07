Milan, Pavlovic è in città: oggi visite e firma. Si stringe per Emerson, caccia al portiere 

MILAN

Il terzino del Tottenham è il prossimo acquisto, Moncada vuole un nuovo numero uno dopo il ko di Sportiello

© Getty Images Il mercato del Milan sta lentamente prendendo quota. Dopo Alvaro Morata i rossoneri hanno definito anche l'arrivo di Strahinja Pavlovic dal Salisburgo: il centrale è arrivato in città nella serata di lunedì, e già oggi dovrebbe svolgere le visite mediche rito. Passaggio propedeutico alla firma e alla successiva partenza con direzione Usa dove Fonseca è in ritiro con la squadra. Il tecnico portoghese, che sta tanto lavorando per dare una nuova identità ai rossoneri (le prime uscite sono confortanti in tal senso), potrà contare adesso su un centrale veloce, forte fisicamente e abile nelle palle alte. Sulla carta il serbo prende numericamente il posto di Kjaer: se dovesse partire Thiaw, ecco che Moncada si fioccherebbe su un altro difensore giovane per rinfoltire il reparto arretrato.

Con Pavlovic da considerare virtualmente rossonero (al Salisburgo verranno versati circa 20 milioni di euro, bonus compresi), il focus degli uomini mercato del Milan sarà tutto su Emerson Royal e Fofana. Per il primo si sta studiando una nuova proposta da mettere sul piatto del Tottenham, per il secondo bisognerà alzare ulteriormente l'ultima offerta da 17 milioni di euro. Troppo poco per il Monaco che continua tirare dritto. Ma quanto durerà la resistenza dei francesi? Il giocatore, al momento, non apre ad altre destinazioni. In tutto ciò è partita la caccia al portiere dopo l'infortunio a Sportiello che starà fuori alcuni mesi: in pole c'è Scuffet del Cagliari, ma sono diverse le piste sondate.

Per eventuali altri colpi poi, bisognerà attendere le cessioni: Adli è sulla lista di sbarco a centrocampo, per Bennacer non si fanno barricate in Via Aldo Rossi. Certo, dovranno arrivare le offerte giuste. Se tutto andrà secondo i piani, l'altro rinforzo a metà campo porta il nome di Lazar Samardzic, fantasista adattabile in più ruoli sulla trequarti. Per la terza punta invece, si deciderà all'ultimo. Intanto Colombo, protagonista a New York con una doppietta al cospetto del City, andrà in prestito (con diritto di riscatto) all'Empoli.