Milan, senti il CFO Marsiglia: "Rinnovo di Thauvin difficile, Maldini irrispettoso”

In Francia il futuro di Florian Thauvin è diventato un caso. Il gioiellino francese classe 1993 è infatti al centro di uno scontro di mercato dopo che nei giorni scorsi Paolo Maldini, responsabile dell’area tecnica del Milan, aveva ammesso l'interesse dei rossoneri per il fantasista del Marsiglia (che aveva molto apprezzato le parole dell'ex numero 3). "Ci interessa anche per la sua situazione contrattuale“ aveva sottolineato Maldini, parole che però non sono piaciute a Pablo Longoria, CFO del club francese, che ai microfoni di Telefoot ha dichiarato: “Stiamo lavorando per il rinnovo, abbiamo parlato con il suo agente ma è difficile. Le parole di Maldini poi hanno complicato la situazione. Non le abbiamo trovate molto rispettose".

"Non voglio fare polemica con Maldini e con il Milan, che sta facendo un buon lavoro, ma non ho trovato le sue parole rispettose visto che Thauvin ha un contratto con noi”, ha aggiunto Longoria, senza però ricordare che il contratto del francese campione del mondo con la nazionale di Deshamps va in scadenza alla fine della stagione 2020/21.

La dura replica di Longoria ha seguito a ruota quella dell'allenatore dell'OM, Villas Boas, che qualche giorno fa si era già mostrato molto seccato per le frasi di Maldini: “Thauvin è in scadenza di contratto e dunque un affare di mercato per molti. Le parole di Maldini però sono un po’ fuori luogo. Non è stato gentile nei nostri confronti - ha detto - Cosa succederebbe se in Europa League incontrassimo il Milan? Ma tanto è Maldini, ha il diritto di dire quello che vuole…”

