Milan, senti Thauvin: “Le parole di Maldini? Sono commosso”

MERCATO

Maldini chiama, Thauvin risponde. Negli ultimi giorni il direttore tecnico del Milan era uscito allo scoperto confermando l’interesse dei rossoneri nei confronti del francese ("È un giocatore di alto livello. Sicuramente è un profilo che va seguito") e la risposta del fantasista del Marsiglia non si è fatta attendere: “Ovviamente mi ha commosso, lo ringrazio moltissimo", ha detto Thauvin a Telefoot dopo il 3-1 al Nantes bagnato con il gol del vantaggio.

“Queste sono le cose che ti rendono felice, quando una leggenda parla così bene di te”, ha aggiunto il classe 1993, che è in scadenza di contratto col club marsigliese e non sembra avere alcuna intenzione di rinnovare.

“Per l’età che ha non è esattamente il prototipo di calciatore che abbiamo preso in questi due anni – aveva detto di lui Maldini - Ma quello che diciamo sempre noi è che il mix giusto è quello formato da tanti giocatori giovani insieme a giocatori con un pochino di esperienza in più”.

Parole che certamente hanno fatto piacere al francese e che a breve, magari già a gennaio, potrebbero diventare fatti: stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Maldini metterebbe sul piatto un quadriennale da quasi 3 milioni di euro netti a stagione.

