Milan, Romagnoli nel mirino del Barcellona

MERCATO MILAN

Si scalda l'asse di mercato Milan-Barcellona tra rossoneri e blaugrana. Se ieri si era parlato di un possibile trasferimento di Ivan Rakitic in Serie A, oggi le notizie della Spagna raccontano che Alessio Romagnoli potrebbe fare il viaggio inverso. Il capitano rossonero, valutato 50 milioni di euro, è entrato nel mirino del Barça che cerca un centrale difensivo col piede mancino.

Il prezzo è valutato troppo alto dai dirigenti catalani, più che altro a causa della crisi economica conseguente all'emergenza coronavirus. Si tenterà dunque di inserire qualche contropartita nell'affare: Rakitic ovviamente (anche se Sport ricorda come il croato abbia il "suo" Siviglia come prima opzione in caso di addio ai blaugrana) ma anche Rafinha, che aveva giocato sei mesi al'Inter nel 2018).

Romagnoli è stato accostato anche al Manchester United e al Chelsea nel corso delle ultime settimane anche se il Milan è già al lavoro per il rinnovo di contratto in scadenza nel 2022.