Milan, Romagnoli ai saluti: lo aspetta la Lazio

MANOVRE ROSSONERE

Il centrale non rinnoverà con i rossoneri: biancocelesti pronti a chiudere

C'è la Lazio nel futuro di Alessio Romagnoli. Il centrale rossonero, in scadenza nel prossimo giugno, non rinnoverà come noto con il Milan che non è andato oltre a un'offerta al ribasso da 2,5 milioni più bonus (attualmente ne guadagna 6, ndr) e ha già da tempo virato verso altri obiettivi per rinforzare la difesa, a partire da Botman. In queste settimane, quindi, il capitano di Pioli ha intensificato i contatti con la Lazio, sua squadra del cuore da sempre, e le parti sembrerebbero vicine a un accordo a 3,5 milioni di euro a stagione.

In buona sostanza, a meno di clamorosi colpi di scena, la fumata bianca dovrebbe essere una questione di settimane, ma la destinazione biancoceleste non sembra al momento in discussione.

D'altra parte, come detto, il Milan ha fatto la sua scelta, ha visto crescere esponenzialmente Kalulu in questa ultima parte della stagione - non a caso preferito proprio a Romagnoli al fianco di Tomori - e ritiene di poter chiudere con Botman, obiettivo rossonero già dal gennaio scorso per il quale sono costanti i contatti con il Lille. Con l'olandese l'accordo è cosa fatta, resta da convincere il club francese, cui Maldini e Massara hanno chiesto anche Renato Sanches per il centrocampo. Si tratta su soldi e formula, ma c'è un discreto ottimismo di poter chiudere.

Con l'eventuale arrivo di Botman, il ritorno di Kjaer, più Kalulu e Tomori, Pioli avrebbe i centrali che servono per affrontare una lunga stagione che passerà, con ogni probabilità, anche dal secondo "giro" di Champions League. Sempre nel reparto offensivo, il Milan dovrebbe riscattare Alessandro Florenzi dalla Roma (4,5 milioni di euro) e cerca un terzino sinistro che possa far rifiatare Theo Hernandez.