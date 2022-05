Milan: rinnovi congelati, ma Investcorp punterà ancora su Leao

E' tutto fermo, come logico, perché non è il momento di prendere decisioni che, eventualmente, potrebbero toccare alla nuova proprietà. In casa Milan, dopo essersi mossi con anticipo sia sul fronte rinnovi che sul mercato, gli ultimi giorni hanno registrato un evidente rallentamento che ha spostato in avanti le trattative che erano da tempo in corso. Bennacer, per dirne uno, dovrebbe essere un rinnovo scontato e le parti hanno di fatto raggiunto un accordo, ma il nero su bianco verrà messo solo a giochi fatti e, a meno di sorprese, sotto l'ombrello di Investcorp. Diverso il discorso relativo a Rafael Leao. Nei giorni scorsi Mendes, agente del portoghese, ha fatto sapere alla dirigenza rossonera di avere in mano offerte anche importanti per il suo assistito. Il Milan, dal canto suo, ne ha preso atto ma ha abbondantemente chiarito di non essere disposto a cedere il giocatore per una cifra inferiore ai 70 milioni e, anzi, pare aver rispedito al mittente un primo sondaggio del Psg.