Milan, Igli Tare in pole per il ruolo di direttore sportivo

Igli Tare è sempre più vicino ad assumere l'incarico di nuovo direttore sportivo del Milan. Secondo quanto trapela, dopo gli incontri andati in scena venerdì a Londra con Cardinale e Ibrahimovic, l'ex dirigente della Lazio sarebbe infatti in vantaggio su Berta e Fabio Paratici, gli altri due candidati sondati dalla società. Se la scelta di Tare come nuovo ds dovesse essere confermata definitivamente nelle prossime ore, visto l'ottimo rapporto tra i due, in rossonero resterebbe anche Moncada insieme al dirigente albanese.