Cagliari, arriva Mazzitelli in prestito dal Como

Luca Mazzitelli è un nuovo giocatore del Cagliari. Lo ha annunciato il Como, ufficializzando il trasferimento in prestito con diritto di riscatto del centrocampista. "Como 1907 comunica il trasferimento a titolo temporaneo con opzione del centrocampista Luca Mazzitelli al Cagliari. Nella scorsa stagione Luca ha collezionato 11 presenze e un goal con i Lariani, prima di trasferirsi a Gennaio al Sassuolo in prestito - si legge nella nota -. A Luca un grosso in bocca al lupo per la stagione!".