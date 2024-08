Milan, la questione liste "blocca" l'arrivo di Manu Koné: futuro in Premier? 

piace anche alla Roma

Il centrocampista francese, dopo la mancata convocazione col Moenchengladbach, è prossimo alla partenza, ma si assottigliano le possibilità di vederlo in Italia

© afp Dopo l'annuncio da parte del Borussia Moenchengladbach dell'esclusione di Manu Koné dalla lista dei convocati "a causa del suo imminente trasferimento a un altro club", in Italia si sono susseguite voci di un suo possibile approdo al Milan o alla Roma. In casa rossonera, però, tiene banco la questione liste: senza i contemporanei adii di Adli e Bennacer, non ci sarebbe spazio per il centrocampista francese. E mentre la Roma sembra lontana dal raggiungimento di un accordo, è facile prevedere che sul giocatore possa esserci un altro club, molto probabilmente di Premier League.

Non è un segreto che il classe 2001 sia un obiettivo del Milan: lo stesso Ibrahimovic, durante la conferenza stampa di presentazione di Fofana, aveva parlato di Koné come una possibilità ancora viva. Ma la priorità del club di via Aldo Rossi attualmente è quella di sfoltire la rosa: dopo la cessione in prestito con diritto di riscatto alla Juve di Kalulu e di Pobega al Bologna, il Milan sta cercando di cedere due centrocampisti stranieri come Adli e Bennacer per liberare spazio.

Il primo, già fuori dalle liste, sarebbe prossimo all'addio, mentre sull'algerino restano vive le piste che portano all'Arabia Saudita ma ancora una vera trattativa non sembra essere stata imbastita e i tempi potrebbero dilatarsi visto che il mercato, in Arabia, si chiuderà il 6 ottobre. Per questo motivo risulta difficile che i rossoneri possano arrivare in breve tempo a definire l'accordo per Koné.

La Roma, nel frattempo, ha fatto sapere di non avere ancora raggiunto alcuna intesa col club tedesco e col giocatore e così ecco che aumentano le chance di vedere il centrocampista francese, già sul taccuino di diversi top club europei, proseguire la carriera in una squadra di Premier League.