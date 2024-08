Il Moenchengladbach non convoca Manu Koné: "Trasferimento imminente". Milan o Roma?

IL MESSAGGIO

Il centrocampista è l'obiettivo dichiarato dei rossoneri, ma anche la Roma si è mossa per tempo

Il Milan potrebbe parlare sempre più francese. L'acquisto di Youssouf Fofana potrebbe non essere l'unico tassello francofono per il centrocampo rossonero che, come ammesso da Zlatan Ibrahimovic, da tempo sta seguendo Manu Koné, come del resto la Roma. Qualcosa bolle in pentola e le trattative in uscita di Pobega (verso Bologna), Bennacer (piace in Arabia) e Adli lasciano intendere che un nuovo rinforzo è previsto in casa Milan.

Un ipotetico assist è arrivato direttamente dal club tedesco che nell'annunciare le formazioni per il debutto in campionato contro il Leverkusen campione di Germania ha aggiunto: "Manu Kone non è nella lista dei convocati a causa del suo imminente trasferimento ad un altro club". Senza indicare quale, lasciando aperta sia la porta del tragitto che porta a Milano che quella che porta a Roma.

Un'operazione praticamente chiusa però a giudicare dal modo di esporsi del Borussia, questione di dettagli, visite e annunci per un affare importante per accaparrarsi il nazionale francese protagonista alle Olimpiadi. Milan o Roma, se guardiamo in Italia, ma attenzione allo scatto deciso delle diverse società estere che nel corso delle settimane hanno chiesto informazioni al club tedesco.

Il cartellino del giocatore è valutato 20 milioni di euro e lo stesso Kone ha espresso la volontà di cambiare squadra durante l'estate. Il contratto che lo lega al Gladbach scade nel 2026, ma a quanto pare la tanto attesa offerta "al momento non arrivata" è pervenuta sulla scrivania della dirigenza che ha dato il via libera alla cessione.