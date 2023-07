Milan, prossimo obiettivo il centravanti: pressing sul Porto per Taremi

MANOVRE ROSSONERE

Il caso Lukaku e il possibile inserimento dell'Inter costringe i rossoneri ad accelerare: ballano 5 milioni tra domanda e offerta e c'è sempre il Tottenham sullo sfondo

© Getty Images Chiuso il colpo Reijnders, che diventerà ufficialmente un giocatore del Milan martedì prossimo, i rossoneri hanno messo il centravanti in cima alla lista dei prossimi obiettivi da centrare. Il caso Lukaku e il possibile inserimento dell'Inter ha infatti convinto i rossoneri a premere sull'acceleratore avviando ufficialmente le trattative con il Porto per Mehdi Taremi, il giocatore che a questo punto sembrerebbe essere stato scelto come alternativa in attacco a Giroud. Come spiegato dal giornalista Sacha Tovalieri, Furlani e Moncada avrebbero avviato i contatti con Alireza Nikoomanesh, agente dell'iraniano, e sarebbero pronti a mettere sul piatto del club portoghese 15 milioni di euro. Il Porto per il momento ne chiede 20, ma la scadenza nel giugno 2024 del contratto potrebbe convincere i Dragoes ad abbassare leggermente le pretese, accontentandosi magari di colmare la distanza con una serie di bonus.

La scelta di Taremi, se confermata, indirizzerebbe in maniera determinante il mercato del Milan, che da una parte colmerebbe la lacuna più importante, quella dell'attaccante, aggiudicandosi un giocatore da 22 gol e 8 assist in 33 partite di campionato e 5 gol e 2 assist in 7 gare di Champions solo nell'ultima stagione. Dall'altra, però, lo status da extracomunitario dell'iraniano, chiuderebbe definitivamente la porta a un possibile arriva di Chukwueze, giocatore particolarmente gradito a Pioli e Moncada.

Il tempo, però, in questo caso potrebbe essere decisivo. Se l'Inter ha già preso informazioni sul giocatore, sullo sfondo c'è anche il Tottenham, che sarebbe pronto a puntare su Taremi in caso di partenza di Kane. Insomma, se il Milan lo vuole davvero, l'operazione deve essere chiusa velocemente. D'altro canto al possibile acquisto del centravanti del Porto si potrebbe aggiungere quello di Danjuma (a quel punto sarebbe escluso Balogun), per il quale si sta trattando il prestito con il Villarreal, o, obiettivo più costoso e complicato, quello di Ekitike, profilo che intriga particolarmente e che il Psg lascerebbe partire per 20 milioni.

La rinuncia a Chukwueze aprirebbe invece un'autostrada a Gustav Isaksen, che negli ultimi giorni stava già scalando le classifiche di gradimento in casa Milan. Sarebbe lui, insieme a un ultimo centrocampista, a chiudere di fatto il mercato in entrata del Milan. Quello in uscita, invece, sarà determinato da molti fattori, primo fra tutti la possibile cessione di Charles De Ketelaere, per cui Furlani chiede al momento una cifra vicina ai 30 milioni (28 è la quota minima per non mettere a bilancio una minus-valenza, ndr) e, soprattutto, una percentuale importante, circa il 30%, su una eventuale futura rivendita del belga.

Intanto si continua a trattare per le uscite di Ballo-Touré, Messias (Torino?), Gabbia, Colombo (entrambi Genoa), Saelemaekers, Adli e gli esuberi eccellenti Rebic e Origi, con il secondo che al momento sembrerebbe deciso a provare a rilanciarsi con la maglia del Milan dopo una stagione decisamente deludente.