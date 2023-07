Calma e idee brillanti : così l'Inter è pronta a ripartire anche senza Lukaku

© Getty Images

Stupore, di certo. Rabbia, anche. Ma, paradossalmente, anche calma. L'Inter ha fatto il quel che poteva e doveva, si è fidata di Lukaku e delle promesse ricevute. Il club nerazzurro le sue le ha mantenute, ora spetta al giocatore. Se non le manterrà, a lui il compito di spiegare il voltafaccia, al management nerazzurro quello di trovare un nuovo attaccante da affiancare a Lautaro, Thuram e Correa. Suggestivo spingersi ora in azzardati tentativi di spiegare ciò che razionalmente pare non avere fondamenta. Lukaku alla Juve per più soldi? E allora quelli offetti dall'Arabia? Lukaku alla Juve perché risentito con Inzaghi per la panchina di Istanbul? E allora, vine da dire, cosa dovrebbe dire il tecnico nerazzurro per quel colpo di testa a porta semivuota spedito invece sullo stinco di Ederson? Un tecnico che lo ha aspettato un'intera stagione, portandolo al massimo della forma nel momento clou! Lukaku alla Juve perché in cerca di nuovi stimoli e nuovi amori? E allora che dire del caos allo Stadium lo scorso 4 aprile, i cori contro di lui e i messaggi di totale ostilità della tifoseria bianconera? Oggi vale tutto e proprio perché così è l'Inter guarda anche oltre. E' pronta a farlo. Forse in un certo senso, memore di quanto successo due estati fa, il management nerazzurro aveva preparato anche piani alternativi. Le idee, idee brillanti, non mancano certo a Marotta e Ausilio: con calma e con il budget rimasto a disposizione sono pronti ad andare oltre Big Rom. I nomi restano top secret al momento (i profili che da sempre piacciono sono, fra gli altri, quelli di Morata, Balogun, Jonathan David e Taremi) ma da Viale della Liberazione pur continuando a sperare che la situazione rientri, assicurano che non si faranno trovare impreparati.