Milan: Pobega in prestito al Bologna, si lavora per Vos

MANOVRE ROSSONERE

Chiusa la trattativa con i rossoblù per il centrocampista classe '99, che passa al Bologna in prestito con diritto di riscatto. Aumentano i contatti con l'Ajax per il centrocampista classe 2005

Mancava solo l’ufficialità, è arrivata anche quella. Tommaso Pobega vestirà la maglia del Bologna, la formula è quella del prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro. Il Milan l'ha annunciato con un comunicato sui propri canali ufficiali: "Cessione a titolo temporaneo con diritto di opzione al Bologna. AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo con diritto di opzione le prestazioni sportive del calciatore Tommaso Pobega al Bologna FC. Il Club rossonero augura a Tommaso le migliori soddisfazioni per la prosieguo della Stagione Sportiva". Arriva anche la nota del Bologna: "Il Bologna FC 1909 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2025 dall’AC Milan il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Tommaso Pobega, con opzione per l’acquisizione definitiva".

Vedi anche Milan Milan, la questione liste "blocca" l'arrivo di Manu Koné: futuro in Premier? Intanto il Milan pensa ai colpi in entrata, ha accelerato per Silvano Vos ma non ha ancora affondato il colpo anche se è sempre più vicino. Il centrocampista classe 2005 piace molto al club rossonero, che vorrebbe chiudere la trattativa il prima possibile e portarlo all'ombra della Madonnina. Nei prossimi giorni ci saranno nuovi contatti con l'Ajax decisivi. I Lancieri chiedono circa 10 milioni per lasciarlo partire, si lavora per arrivare a un accordo definitivo intorno ai 6 milioni. Intanto il Milan ha già il sì del giocatore, per lui sarebbe già pronto un contratto quadriennale.