Milan, per Zaniolo serve l'ok di Cardinale: un giorno per decidere

MANOVRE ROSSONERE

Maldini ha preso tempo con la Roma, ma resta ottimista. Offerta del Bournemouth

© Getty Images Fuso orario permettendo, in serata sono attesi sviluppi importanti sull'affare tra Milan e Roma per Nicolò Zaniolo. La trattativa con i giallorossi è intavolata, ma Paolo Maldini ora aspetta l'ultimo ok da parte di Gerry Cardinale per l'assalto decisivo. Il proprietario rossonero, che si trova negli Stati Uniti, deve dare il via libera per l'obbligo di riscatto. L'affare si dovrebbe chiudere per un totale di 25 milioni di euro circa: 1 o 2 subito per il prestito oneroso e poi 23 per il riscatto. Attenzione, però, al Bournemouth che in mattinata ha fatto recapitare alla dirigenza capitolina un'offerta da 30 milioni di euro più bonus e percentuale sulla futura rivendita. A questo punto moltissimo dipenderà dalla scelta del giocatore che continua a preferire la Serie A alla Premier.

Vedi anche Milan Zaniolo-Milan, Maldini accelera e fa da garante della trattativa La Roma ha provato a chiedere 35 milioni di euro totali, ma la sensazione è quella che si dovrà accontentare dell'offerta del Milan. Zaniolo, infatti, spinge per il trasferimento a Milano e la situazione ambientale, nella Capitale molto importante, è ormai compromessa. Anche il rapporto con Mourinho, oggi sessantenne, si è rotto e quindi il classe 1999 ha la valigia in mano.

Al Milan, nelle ultime ore, è stato proposto anche Allan Saint-Maximin, ma il giocatore non sembra scaldare Maldini e Massara. L'esterno francese è un vecchio pallino, ma gioca principalmente a sinistra, proprio nella posizione di Leao. Affare quindi che sembra destinato a non decollare, anche per via delle richieste del Newcastle di 30 milioni di euro.

In uscita c'è sempre Tiémoué Bakayoko. Per il centrocampista francese sembrava fatta con l'Adana Dermispor di Montella, poi è arrivata la frenata. Il numero 14 non è convinto della destinazione turca e si è preso ancora del tempo per decidere. Un problema in più per Maldini che ha meno risorse economiche sul mercato.