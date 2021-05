Milan, 5 milioni di paure: ecco gli incassi del campionato in base ai piazzamenti

SERIE A

Tra il secondo e il quarto posto ballano oltre 5 milioni, l’Atalanta non può perdere

Tutto in 90 minuti. La lotta salvezza e soprattutto quella per andare in Champions League verrà decisa nell’ultima giornata di campionato (qui tutte le combinazioni) e come noto qualificarsi per la coppa più importante fa tutta la differenza del mondo dal punto di vista economico. I tifosi di Juve (75 punti), Napoli (76) e Milan (76) si preparano a vivere una settimana di ansia, ma forse quelli più agitati sono quelli rossoneri: se bianconeri (a Bologna) e azzurri (al Maradona col Verona) sono attesi da una partita sulla carta facile, la squadra di Pioli sarà invece impegnata a Bergamo con l’Atalanta, che ha nel mirino il secondo posto.

E qui torna d’attualità la questione economica, perché se i nerazzurri sono già sicuri di un posto nell’Europa che conta, arrivare secondi invece che quarti porterebbe nella casse di Percassi oltre 5 milioni in più. La 'ripartizione quota diritti tv' infatti va in base al piazzamento e quindi da questo punto di vista il campionato non è finito: la seconda classificata percepisce 19,4 milioni, la quarta 14,2, quindi per la banda di Gasp perdere contro i rossoneri potrebbe fare una grossa differenza.

Come una grossa differenza potrebbe farla per il Bologna battere il Verona nel Monday night della 37esima giornata. In ballo c'è il decimo posto, che se i felsinei dovessero vincere tornerebbe in gioco così come quasi un milione di euro: all'undicesima vanno 5,5 milioni, alla decima 6,3.

