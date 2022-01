Milan, per la difesa spunta Malick Thiaw

Mentre la Juventus compra Vlahovic, l’Inter chiude per Gosens e l’Atalanta ufficializza Boga, il Milan firma Lazetic e continua a cercare il difensore per puntellare il reparto. Scartata l’ipotesi Botman (possibile nuovo tentativo in estate) e accantonate le piste Diallo e Bailly, il nome che è schizzato in pole position nelle ultime ore è quello di Malick Thiaw, centrale classe 2001 di proprietà dello Schalke 04. I rossoneri hanno avviato i contatti con il club tedesco, ma per il difensore c'è anche la forte concorrenza del Liverpool.

Getty Images