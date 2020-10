Milan, per Kabak possibile nuovo assalto a gennaio

MILAN

Tutti i tifosi del Milan, e probabilmente soprattutto Stefano Pioli, si aspettavano l'arrivo di un difensore centrale nell'ultimo giorno di calciomercato, ma nonostante i numerosi tentativi i rossoneri non sono riusciti a centrare l’obiettivo. Gli affondi di Maldini e Massara su Kabak, Rudiger e Simakan non hanno portato ai risultati sperati, ma, come spiega la Gazzetta dello Sport, la pista che porta al millennial dello Schalke sarebbe tutt'altro che chiusa: presto per sbilanciarsi ma è possibile che i rossoneri rilancino a gennaio (che tra l'altro è dietro l’angolo)

Negli ultimi giorni il colpo non è andato in porto per la distanza tra domanda e offerta (20 i milioni richiesti e 15 quelli offerti) ma lo Schalke è in crisi finanziaria e nei prossimi mesi potrebbe essere costretto a cedere il suo gioiellino, soprattutto se il giocatore esprimerà la volontà di vestirsi di rossonero. In alternativa resta viva anche la pista che porta a Simakan, per cui però lo Strasburgo chiede 20 milioni (10 invece quelli offerti dai rossoneri).

Gennaio è dietro l'angolo, ma prima a casa Milan bisogna risolvere due questione di primaria importanza: i rinnovi di Gigio Donnarumma e Hakan Calhanoglu, entrambi in scadenza nel 2021. I rossoneri dovranno trovare un accordo con entrambi entro fine anno per non rischiare di perderli a parametro zero la prossima estate.

