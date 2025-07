Mourinho sogna il ritorno a casa: "Club o nazionale, tornerò ad allenare in Portogallo"

Niente è come casa. Jose Mourinho sogna di tornare in Portogallo per chiudere la sua carriera da allenatore, come ha ammesso lo stesso Special One dopo un'amichevole vinta dal suo Fenerbahce per 2-1 contro il Portimonense: "Andrò sicuramente in Portogallo. Non è ancora successo, ma succederà. Non perché mi senta vicino alla fine, ma perché mi sento lontano. Non voglio venire in Portogallo per un periodo d'oro o per gli ultimi anni della mia carriera. Voglio arrivare in Portogallo nel momento migliore della mia carriera, in buona salute e con la forza fisica e mentale. Tornerò sicuramente. Club o nazionale? Entrambe".