Milan, passi avanti per Renato Sanches: contatti positivi con Mendes

MERCATO MILAN

Il sì del giocatore è dietro l'angolo, poi servirà trattare con il Lille ma il contratto in scadenza 2023 mette i rossoneri in posizione di forza

Prima l'acquisizione del club, poi il confronto con la dirigenza e ora via al calciomercato: Gerry Cardinale entra a passo spedito nel Milan ma soprattutto la coppia Maldini-Massara, ricevute le dovute rassicurazioni in merito al loro futuro e al progetto rossonero, non si ferma e pensa alle mosse in entrata. La prima, considerando i recenti contatti con l'agente del giocatore, è quella che porta a Renato Sanches: il portoghese del Lille è il profilo designato per raccogliere l'eredità di Kessie. © ipp

Negli ultimi giorni, dicevamo, contatti proficui tra la dirigenza milanista e Jorge Mendes, agente del portoghese: il confronto è servito per limare le iniziali richieste del giocatore, che partiva da una base di 6 milioni di euro all'anno per i prossimi quattro anni ma pare essere sceso sui 4 milioni fissi. Ora restano da sistemare le questioni relative ai bonus - a breve nuovo summit, probabilmente già settimana prossima - ma, considerando anche il Decreto Crescita, le cifre restano in linea con quelle dettate da Elliott e fatte proprie pure da RedBird.

Ovviamente poi sarà il turno di trattare con il Lille, anche se la situazione contrattuale del classe 1997 mette il Milan in una posizione vantaggiosa: in scadenza 2023, il club francese non potrà tirare troppo la corda per evitare di perdere il giocatore a parametro zero tra un anno. E comunque la distanza tra richiesta e offerta non è di quelle che spaventano: il Lille vorrebbe 15 milioni, i rossoneri si spingono fino a 12. Chissà che la situazione Botman non possa poi favorire una sorta di "pacchetto" strappando un ulteriore sconto nel caso di acquisizione di entrambi i giocatori. Insomma, tutto lascia pensare che Renato Sanches possa a breve diventare il primo acquisto milanista targato RedBird.