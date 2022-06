Lille, Botman allo scoperto: "Ultima partita qui, voglio fare un passo avanti"

MERCATO

Il difensore olandese è da tempo nel mirino del Milan, ma è forte anche l'interesse del Newcastle: "Non è solo il club o la competizione a decidere"

Nei giorni in cui si completa il passaggio di proprietà del Milan da Elliot a RedBird, forse per una coincidenza o forse no, uno dei grandi obiettivi dei rossoneri per la prossima stagione esce per la prima volta allo scoperto: "Se l'ultima di campionato è stata anche la mia ultima partita con la maglia del Lille? Non lo so, ma credo di sì" ha dichiarato senza giri di parole in un'intervista al quotidiano Algemeen Dagblad Sven Botman, centrale olandese classe 2000.

"L'intenzione è quella di fare un passo in avanti - ha spiegato Botman - Spero che il trasferimento venga completato presto, preferibilmente per la preparazione. Milan e Newcastle? Sono interessati, ma non posso e non voglio dire di più. Quello che voglio io è fare un passo in avanti e giocare una bella competizione, non vedo l'ora. Ma non è solo il club o la competizione a decidere, devo avere anche ottime sensazioni al riguardo".

Il Newcastle negli ultimi giorni ha provato ad accelerare per il difensore, ma sembra che l'intenzione di Botman sia quella di aspettare i rossoneri, con cui l'accordo è stato trovato da tempo per un contratto di cinque anni da circa 3 milioni di euro a stagione e le tempistiche di queste dichiarazioni, che seguono di poche ore il signing che ha reso Gerry Cardinale nuovo proprietario del Milan, sembrano confermare la volontà dell'olandese.

Vedi anche Milan Lang apre al Milan: "Non posso negare l'interesse"