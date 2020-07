Milan, Paquetà per arrivare a Milenkovic: ipotesi scambio di prestiti

MANOVRE ROSSONERE

Il Milan sta lavorando per rinforzare la squadra nella prossima stagione e uno dei tasselli da aggiungere alla formazione di Pioli è un difensore centrale giovane, ma già affermato. L'identikit individuato dalla dirigenza rossonera è quello di Nikola Milenkovic della Fiorentina e i discorsi con la società viola e l'agente del giocatore, Fali Ramadani, proseguono da giorni. La proposta iniziale è uno scambio di prestiti con Paquetà, ma servirà anche l'ok del giocatore brasiliano.

Parlando con l'agente di Milenkovic, il Milan ha voluto sondare l'interesse del difensore serbo 22enne, con il contratto in scadenza nel 2022 e con le trattative di rinnovo bloccate da tempo. La richiesta economica della Fiorentina parte da 35 milioni di euro, ma l'inserimento di Paquetà nel discorso potrebbe cambiare le carte in tavola, sia come prestito che - sul lungo periodo - come scambio vero e proprio.

L'idea rossonera è infatti quella di includere il brasiliano nella trattativa per cercare di invogliare la Fiorentina a cedere il giocatore, visto che proprio Paquetà è uno di quei profili già avvicinati dalla società toscana nello scorso mercato invernale.

Il Milan, inoltre, sta continuando a considerare per il centrocampo la pista Aleksej Miranchuk della Lokomotiv Mosca, non solo nei discorsi per Laxalt in Russia. L'inserimento e la concorrenzza dell'Atalanta potrebbero accelerare i tempi, ma la società rossonera non vuole alzare la parte cash dell'affare. Per questo per il centrocampista classe 1995 anziché il cartellino di Laxalt, si sta valutando di inserire quello di Ricardo Rodriguez, liberandosi di un ingaggio pesante.

Infine, un nome nuovo per il Milan arriva dall'Argentina: Nahuel Bustos, attaccante 22enne del Talleres. Secondo quanto riferito dal presidente del club argentino Andres Fassi, il club rossonero avrebbe messo sul piatto 10 milioni di euro per vincere la concorrenza del Krasnodar.