Juanlu-Napoli, frenata dalla Spagna: il Siviglia alza il tiro

Il Napoli cerca rinforzi sugli esterni. Giovanni Manna la settimana scorsa è partito alla volta della Spagna con la speranza di fare ritortno a Castel Volturno con un accordo chiuso per quello che, secondo i piani di Antonio Conte e dlla ditrigenza azzurra, dovrebbe essere il vice Di Lorenzo. Si tratta di Juanlu Sanchez, esterno destro del Siviglia. Il Napoli si sarebbe spinto fino a una cifra vicina ai 15 milioni per il talento che al momento sta ben figurando all'Europeo under21. E proprio su questo punto, secondo il quotidiano As, il club spagnolo vorrebbe fare leva: la speranza degli andalusi è che Juanlu si metta in mostra durante la manifestazione di categoria per far lievitare il prezzo del suo cartellino. Il Siviglia non vorrebbe privarsi del calciatore ma, vista la complicata situazione finanziaria, dovrà per forza ascoltare l'offerta del Napoli. L'obiettivo è quello di massimizzare il profitto da questa cessione.