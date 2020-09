Milan, Paquetà blocca il mercato: dal Lione il tesoretto per gli ultimi colpi

DEPAY LA CHIAVE

Il mercato del Milan ruota attorno a Lucas Paquetà e al momento è decisamente bloccato. Il trequartista brasiliano non rientra nei piani di Pioli, che ha già dato il suo benestare alla cessione, ma per l'ex Flamengo per ora i rossoneri hanno attirato solo delle richieste di informazioni sulle condizioni. Il Milan chiede almeno 22-23 milioni di euro per non registrare una minusvalenza a bilancio, ma se la pista Fiorentina si è raffreddata col passare delle settimane, la chiave per sbloccare la situazione potrebbe arrivare da Barcellona. Con i catalani pronti ad acquistare Depay per 30 milioni di euro, il Lione avrebbe quel tesoretto necessario per consegnare Paquetà a Rudi Garcia.

Negli ultimi giorni dei segnali di interesse per il brasiliano sono arrivati anche dalla Spagna, lato Betis Siviglia e Valencia, ma al momento i discorsi sembrerebbero più avviati con il Lione dopo gli affari che hanno portato Kalulu e Tatarusanu in rossonero. Il Milan vuole vendere per ricavare un tesoretto finale da investire per completare la rosa, ma non può accettare cifre inferiori ai 22 milioni di euro. Fino a quando non arriverà liquidità fresca, anche le ultime operazioni in entrata tenute in caldo da Maldini e Massara saranno bloccate. Per la cessione di Krunic al Friburgo si è deciso di attendere dopo i preliminari di Europa League.

I rossoneri - che per detta dello stesso Maldini hanno già concluso le operazioni prioritarie sul mercato con la conferma di Ibrahimovic e gli arrivi di Diaz e Tonali - stanno cercando il modo di portare a casa un altro difensore giovane e affidabile e un centrocampista per completare il reparto. Se per la mediana i candidati restano Bakayoko, Soumaré e Florentino con tutte le difficoltà economiche delle trattative coi rispettivi club, per la difesa il preferito resta Milenkovic della Fiorentina per cui però Commisso al momento ha messo un veto alla partenza.

Non sarà facile trattare con la società viola, ma se le cose in Europa dovessero procedere secondo i piani e l'affare Paquetà-Lione dovesse concretizzarsi, il Milan è deciso a migliorare l'offerta per il quasi 23enne serbo. In un discorso più ampio, e con una formula tutta da studiare per limitare l'esborso economico in questa stagione, potrebbe rientrare anche Chiesa, ma in una questione da ultimi giorni di mercato. Complicato, complicatissimo dopo l'affare Rebic (senza rendere note le cifre) che ha fatto infuriare la stessa Fiorentina che resta in attesa del proprio 50% dall'Eintracht.